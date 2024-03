Diritto di cittadinanza. Approvato lo ius schoale per i figli di genitori stranieri

Se scolarizzati in Italia, i minori nati all’estero ma residenti a Santarcangelo avranno tutti la cittadinanza onoraria. Con 5 voti contrari e 11 favorevoli, la delibera sullo ius scholae è stata approvata e diventa "immediatamente esecutiva".

La formula arriva ‘urbi et orbi’ grazie a una maggioranza qualificata con cui l’altro ieri l’amministrazione, in consiglio, è riuscita a modificare l’articolo 2 dello Statuto comunale. Serviva la "modifica", perché emanare una legge su questa materia non sarebbe di "competenza comunale", ha spiegato Laura Facondini, vice segretaria del Comune.

Un risultato "storico", nonché "un potente messaggio al Governo centrale per dire che i territori sono pronti a fare un passo avanti sul tema dell’inclusione", lo ha spiegato la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, all’indomani del Consiglio.

La modifica ha suscitato un dibattito molto acceso fra i consiglieri comunali dell’opposizione durante il Consiglio comunale. Per Barnaba Borghini, in quota alla lista ‘Bene in comune’: "La concessione della cittadinanza è la certificazione di un’integrazione. Non basta un ciclo scolastico di soli cinque anni per ottenere la cittadinanza e le leggi ordinarie per farlo esistono già".

A Borghini si associa il suo capogruppo, Domenico Samorani che punta altrettanto il dito: "Non posso essere d’accordo". "Il Comune non è la sede adatta per queste medaglie, meglio il Parlamento" insiste Samorani, bollando l’iniziativa dello ius scholae come un atto di "propaganda".

È piuttosto un atto "politico" e "necessario", la risposta di Danilo Rinaldi, assessore con delega a Servizi sociali e welfare. E, soprattutto, un atto che conferma il "principio di eguaglianza", lo stesso che si trova sancito nero su bianco nello Statuto. Per Patrick Wild, fra i favorevoli della lista ‘Pensa- una mano per Santarcangelo’, da evidenziare c’è il paradosso con cui "un argentino, pur non avendo mai vissuto in Italia, ottiene subito la cittadinanza grazie a un nonno o un lontano parente italiano, mentre uno straniero cresciuto in Italia deve subire un’attesa infinita per ottenerla".

La consigliera democratica Alaija Yousra ha descritto la difficile condizione di uno straniero minorenne in Italia. "Chi è senza cittadinanza non può iscriversi a una squadra di calcio o partecipare a un concorso, anche se è di fatto già italiano".

Le procedure di accesso alla cittadinanza sono peraltro estremamente "care", ha spiegato la Alaija: "Fino a 200 euro" per famiglie numerose che spesso navigano nell’indigenza. I consiglieri del Pd hanno inoltre parlato della necessità di semplificare la "burocrazia", una complicazione per l’accesso alla fatidica cittadinanza. Ius scholae, dunque, come una risposta al mai arrivato ius soli. Almeno da quando il governo Draghi lo ius scholae l’aveva proposto per poi lasciarlo arenare causa fine legislatura.

E il comune clementino da ieri si può dunque annoverare fra i (pochi) comuni d’Italia che garantiscono lo ius scholae ai minori stranieri, insieme a Bologna, Torino e Castel San Pietro Terme.

Secondo le recenti statistiche, i minori senza cittadinanza italiana e residenti nel territorio di Santarcangelo, sono in totale 387.

Andrea G. Cammarata