"Dirottati su altri lavori i soldi per il baseball"

I soldi destinati a rifare l’illuminazione dello stadio di baseball saranno dirottati su altri lavori. Così ha deciso la giunta, che utilizzerà i fondi per interventi nei centri sportivi ex Waldorf (Marina centro) e a Rivabella, e per la palestra di volley in via Bidente. Pensare che sabato la gara 2 di playoff tra New Rimini e Godo è stato sospesa proprio "per oscurita", dopo il guasto a un paio di fari. "Situazione paradossale – sottolinea l’assessore allo sport Michele Lari – Avevamo stanziato 100mila euro per lavori urgenti allo stadio di baseball, ma non possiamo farli a causa del contenzioso legale con l’Asd Rimini baseball". Grazie a vari ricorsi la società detiene ancora la gestione dell’impianto, nell’attesa che il Tar si pronunci (di nuovo) a novembre. "Quanto accaduto sabato ci amareggia, visto che tra le opere previste c’era la sostituzione dei fari. New Rimini ha già acquistato le lampade. E toccherebbe all’Asd Rimini baseball la manutenzione".