Disabile non riesce a salire sul bus. Arriva il confronto coi vertici Start

Start Romagna ha incontrato il signor Fabio Avanzolini, cliente con disabilità motoria che nelle scorse settimane non era riuscito a salire sull’autobus della linea da Morciano a Rimini perché il mezzo era sprovvisto di pedana. L’incontro, organizzato dal Servizio Clienti di Start nella persona di Elisabetta Canali e dal Comitato interno di Start, si è svolto nella sede di Start Romagna a Rimini. Presente anche il Presidente di Start Roberto Sacchetti e il direttore Generale Angelo Erbacci. Il signor Avanzolini ha parlato delle difficoltà per chi ha limitazioni motorie e come un confronto con chi vive tale situazione può aiutare a ridurre tali difficoltà, dando anche disponibilità a collaborare. Presidente e direttore hanno ringraziato il signor Avanzolini per il confronto e per la disponibilità. "Sono veramente molto soddisfatto di questo primo confronto con Start – ha ribadito Fabio Avanzolini – devo ringraziare Elisabetta Canali che si è prodigata tantissimo per questo incontro. Il primo step sarà sicuramente rivedere il regolamento di viaggio perché bisogna aggiornare la dimensione del posto per disabili in sedia a rotelle ai propulsori attuali. Procediamo spediti insieme verso l’inclusione non solo a parole ma con fatti concreti".