Meloni e Salvini a Rimini per Expo Aid: la prova dei fatti su disabilità e inclusione

Rimini, 21 settembre 2023 – Salutata dall’inno di Mameli intonato dai ragazzi disabili della Si può fare band, a mezzogiorno di domani la presidente del consiglio Giorgia Meloni sarà tra gli ospiti di Expo Aid, la due giorni dedicata al mondo del volontariato e del terzo settore, al palacongressi.

La premier, che dopo la benedizione del vescovo monsignor Nicolò Anselmi visiterà gli stand coi progetti di inclusione e innovazione - sbarcherà a Rimini insieme a mezzo governo. Il vicepremier Matteo Salvini (per la serata al porto, sempre venerdì), i ministri Anna Maria Bernini (Università), Andrea Abodi (Sport), Alessandra Locatelli (Disabilità), il presidente della Camera Lorenzo Fontana (annunciato per sabato), il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti. La kermesse è promossa dal ministro Alessandra Locatelli - che ieri l’ha presentata alla stampa al Teatro Galli - in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

"Partendo da Expo Aid 2023 - Io persona al centro – spiega Locatelli – si definiranno le linee guida per il nuovo Piano pratico e concreto su cui dovrà lavorare l’Osservatorio nei prossimi anni". Le varie aree di intervento saranno affrontate attraverso una serie di seminari tematici su sport, salute, accessibilità universale, turismo, cultura, inclusione lavorativa e molto altro ancora. I seminari, con 2.300 iscritti, saranno coordinati da docenti universitari. E’ prevista la partecipazione di numerosi esperti con testimonanze dirette di persone con disabilità, famliiari, operatori e volontari del settore.

"Soprattutto – aggiunge il Locatelli – c’è la volontà di tante associazioni, di tante persone del mondo del terzo settore di volere stare insieme, di esserci, per parlare, confrontarsi e scambiare buone pratiche". Saranno presenti oltre 60 associazioni con i loro stand, anche enti istituzionali come la Polizia e Guardia di finanza, che al Palacongressi porteranno "le buone pratiche quotidiane che svolgono su tutto il territorio italiano".

Il ministro Locatelli annuncia anche "la bellissima serata che abbiamo organizzato con il Comune nella zona del porto". Dove oltre 150 ragazzi con disabilità saliranno sul palco per dimostrare i loro talenti e le loro competenze, quindi "per esibirsi, ballare, cantare e suonare". Ad applaudirli ci sarà anche il ministro Salvini. Oltre 30 mercatini proporranno prodotti che arrivano da un percorso di inclusione lavorative e poi lo sport e tante altre attività collegate. Ad esempio, con il campione Vanni Oddera e la mototerapia: bambini con malattie terminali e ragazzi con disabilità potranno farsi un giro in moto e al porto potranno testare anche le moto d’acqua della Polizia. É stata creata una rete di supporto assistenziale per chi arriva a Rimini, oltre al trasporto dedicato dalla stazione al palacongressi, grazie all’aiuto di tanti volontari. Sarà insomma, ribadisce Locatelli, "uno straordinario punto di incontro e l’energia, l’entusiasmo delle associazioni che partecipano a qualsiasi livello, per i seminari, come espositori e come artisti, è fondamentale per fare capire che siamo in tanti in questo mondo pieno di energie".

Mario Gradara