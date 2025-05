Disagio giovanile, c’è un piano

’Intervenire sulla salute mentale dei giovani per promuovere accessibilità e valorizzazione dei talenti nelle industrie culturali e creative’. E’ l’obiettivo del progetto che punta a prevenire il disagio giovanile attraverso l’arte. Il Comune di Bellaria Igea Marina è capofila di un progetto europeo, per 1,3 milioni di euro complessivi. La ’fetta’ destinata alla città sull’Uso è di 280.230 euro. Il Comune parteciperà al bando European Cooperation Projects, nella parte riguardante alla prevenzione del disagio e a ridurre i comportamenti devianti tra i giovani, "anche attraverso la sinergia con associazionismo e realtà socio culturali del territorio". Previsti premi in strumenti tecnologici (cuffie agli abbonamenti a piattaforme di intelligenza artificiale) per coinvolgere 300 partecipanti. Previsti incontri condotti da psicologi e psichiatri coinvolgendo 60 ragazzi e ragazze.