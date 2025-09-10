"Disastro parcheggi, Jamil dimettiti". La Lega attacca, Pd: da voi zero idee

Da Palazzo Garampi si dichiarano pronti a "espropriare alcuni vecchi hotel in disuso per realizzare nuovi parcheggi nella zona mare". Ma per la Lega il Comune "arriva troppo tardi. Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la giunta si dimettano". L’attacco, con tanto di richiesta di dimissioni, arriva dall’ex deputata Elena Raffaelli e da Gilberto Giani, rispettivamente segretario provinciale e comunale della Lega. Il piano annunciato ieri dal Comune, per loro, "è l’atto di contrizione della giunta dopo aver sbagliato ogni strategia sui parcheggi. Ancora più grave che siano stati colpevolmente respinti moniti e osservazioni che si sono alzati, negli anni, dalla minoranza e dalla società civile sui disagi che sarebbero derivati dall’eliminazione di tutti i parcheggi del lungomare da nord a sud, senza prevedere nuove aree di sosta. Non creda Sadegholvaad di cancellare così, senza colpo ferire, la responsabilità di scelte assurde in continuità con la giunta Gnassi". Per la Lega "se si è riusciti a cantierare il parcheggio di piazza Marvelli è stato solo dopo la sollevazione generale. Nulla si è più saputo del previsto parcheggio interrato alla rotonda davanti a piazzale Fellini. Ormai il danno è fatto, la stagione è andata com’è andata, e non solo per la carenza di parcheggi". Per la Lega, più in generale, "i danni causati al turismo dalle decisioni di questi amministratori, impreparati e miopi, sono sotto gli occhi di tutti. Tanti alberghi e pubblici esercizi dismessi, migliaia di posti di lavoro persi nel turismo e nell’indotto, la qualità dell’offerta commerciale costantemente al ribasso". Dal Pd non si fa attendere la replica di Matteo Petrucci. "Nel giorno in cui il Comune si dice pronto a espropriare alcuni alberghi in disuso per creare parcheggi, la Lega chiede le dimissioni del sindaco perché non sarebbero state ascoltate le loro osservazioni sul piano della sosta. Proposte che servivano a poco all’epoca, non accompagnate da progetti credibili, e servono poco ora che sono in arrivo nuovi posti auto in molte zone". Poi, la stoccata: "è un vero peccato – prosegue ironico il capogruppo Pd – non aver ascoltato la Lega quando si scagliava contro il Parco del mare, divenato un modello di rigenerazione turistica e urbana. Oppure quando bocciava la riqualificazione di piazza Malatesta...".

Manuel Spadazzi