Disco a cielo aperto per Capodanno

Il Natale di Santarcangelo con un palinsesto all’insegna della cultura, della tradizione e dell’identità romagnola. Tanta, infatti, l’attesa sulle graziose stampe a ruggine, che verranno appese a partire dal 16 dicembre sulle facciate dei palazzi nel quadro della mostra di arte pubblica "May all creatures be happy – Stendardi di pace", realizzata dall’artista Allegra Corbo. E in piazzetta Rino Molari, venerdì (ore 17), sull’albero "E’ zoch ad Nadèl" spiccherà la firma di Eron, con l’opera "Buone Cose". E si tratta di un progetto pensato in favore dei diritti umani, ricco di simboli contro la violenza, narrati in undici metri di arte contemporanea.

"Un natale condiviso – ha spiegato la sindaca Alice Parma ieri durante la conferenza stampa di presentazione – con cui Santarcangelo vuole attrarre turismo e regalare un paese più vivo in cui respirare aria di festa a chilometro zero e in sicurezza". Insomma, l’idea dell’amministrazione punta su "festività a misura d’uomo", lontano dai centri commerciali, ma vicino agli "artigiani" che animeranno i mercatini di fine settimana, realizzati da Città Viva e Market Diem. E la festa sarà "diffusa" anche a Capodanno, con i video mapping e la discoteca a cielo aperto, firmata da Bradipop e Velvet. In programma, da venerdì 22 dicembre, c’è anche la mostra "La forma che abbiamo ora non ha nome" a cura dell’artista Pomelo, presso la sala espositiva del Musas.

Ancora cultura martedì 19 dicembre, al C’entro Supercinema, con il Cantiere Poetico per Santarcangelo che presenterà il libro "Sbagliando si impara. Il mio errore più felice". E sarà Natale anche nelle frazioni clementine grazie alla proposta di "Suoni in circolo", una rassegna musicale composta in sei appuntamenti del Coro di musica "Giulio Faini" che si esibirà nei bar delle frazioni. Dall’8 al 24 febbraio, spazio anche al Grande Presepe Meccanico Gualtieri ambientato nella grotta di piazza Balacchi, dove inoltre è esposta una natività da scoprire. A proposito, l’amministrazione ha dato il via inoltre a un concorso per premiare i presepi più belli, ad essere votati saranno i presepi classici, le rappresentazioni virtuali e le reinterpretazioni. Altre date da segnarsi in calendario: il 9, 17 e 23 dicembre, quando prenderanno il via gli spettacoli teatrali di figura e artisti di strada, pensati in collaborazione con l’associazione Ultimo punto. E in piazza Gaganelli, dal 15 al 23 dicembre, spazio anche a un Natale di comunità, con protagoniste le diverse associazioni di volontariato della città che si alterneranno presentando le loro iniziative.

Andrea G. Cammarata