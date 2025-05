Disco dance, un mito che rivive a Riccione

Il mito della disco dance rivive nell’inedito musical Riccione Dance Radio, che sabato alle 21 sarà messo in scena all’Oltremare Theatre. Sul palco centoquaranta giovani artisti. Presentato da Riccione Dance Center, vede alla regia Elena Ronchetti, che in giugno nello stesso teatro sarà impegnata con uno spettacolo di danza classica e in piazzale Ceccarini con ‘Seconda stella a destra’ musical previsto nell’ambito del Kids Family Festival. "È un viaggio nel tempo – dice Ronchetti – ambientato all’interno di una radio che, in una clima divertente, racconta la rivoluzione culturale e le atmosfere della disco dance degli anni Settanta e Ottanta, attraverso i protagonisti che si alterneranno in scena. La cosa originale è pure il deejay che si esibirà dal vivo. Come si usava un tempo nelle emittenti libere, non mancheranno le dediche d’amore. Oltre al settore team love, ci saranno i consigli dello chef per la cucina. Una radio, insomma che diverte e fa ballare di giorno e di notte". Ma quali sono gli artisti della colonna sonora? "Si va da Donna Summer a Michael Jackson, da Patti Smith alle Syster Slege gruppo disco statunitense fondato in origine da quattro sorelle, fino al mitico James Brown. Sarà insomma,un vero e proprio ritorno al passato".

I protagonisti "provengono tutti dalla nostra scuola, la Riccione Dance Center, che comprende due settori, musical e classico. Quest’ultimo il 2 giugno, sempre all’Oltremare Theatre, sarà in scena con uno spettacolo di danza classica".

Ronchetti, oltre alla regia, ha curato le coreografie assieme ad Alan Bertozzi, Debora Busti e Gloria Tombini, mentre della recitazione si è occupata Francesca Airaudo e del canto Veronica Villa. "Lo spettacolo – conclude – sarà accompagnato dalle proiezioni di Massimiliano Pontellini, mentre i costumi sono di Elena Brighi".

Nives Concolino