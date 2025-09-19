Disco e bar irregolari. Cinque locali sanzionati per oltre 100mila euro

Settimana di fuoco per i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Rimini e per il nucleo operativo del gruppo tutela lavoro di Venezia, che hanno deciso di accendere i riflettori su bar, discoteche e stabilimenti della Riviera. L’obiettivo era quello di capire se i lavoratori fossero regolarmente assunti, se le aziende rispettassero le norme sulla sicurezza e se dentro quei locali ci fossero davvero le condizioni minime per lavorare senza rischiare la pelle. Cinque le imprese passate al setaccio tra Rimini, Riccione e Misano. E il bilancio parla chiaro: tutte e cinque sono risultate irregolari, con sanzioni che superano i 100mila euro.

Il caso più clamoroso riguarda una discoteca che si è vista arrivare la sospensione dell’attività. Dentro, gli ispettori hanno trovato impianti elettrici con cavi scoperti e senza protezioni. La sospensione è stata inevitabile, anche se la proprietà si è mossa in fretta per rimettere a posto le cose, tanto che il provvedimento è stato poi revocato. Un hotel è stata pizzicata senza un datore di lavoro formato come responsabile della sicurezza, con attrezzature non conformi e dipendenti lasciati senza la formazione minima. Stesso copione, con varianti, per altri due locali: un locale non aveva predisposto misure antincendio né un piano di evacuazione, mentre uno stabilimento balneare non aveva formato i propri dipendenti e non rispettava gli obblighi sulla corretta gestione degli spazi e della viabilità interna. Ultimo un pubblico esercizio in cui i lavoratori non ricevevano dispositivi di protezione individuale.