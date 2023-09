Incubo dopo la disco a Rimini, barista ventenne accusa: "Rinchiusa e violentata"

Rimini, 23 settembre 2023 – La serata inizia in una discoteca di Rimini e finisce il mattino dopo a Tavullia, con una telefonata drammatica fatta ai carabinieri da una barista ventenne: "Mi hanno violentata". Questi i due paletti temporali di quello che è successo in una notte del maggio 2022. La vittima è una ragazza di origine extracomunitaria, che abita in Romagna, e che ieri mattina, nell’incidente probatorio davanti al gip Antonella Marrone del tribunale di Pesaro, ha ripercorso, in un’ora e mezza circa di deposizione, l’incubo di quella note, davanti al suo legale, Laura Peruzzi, del foro di Forlì, e ai difensori degli imputati: quello del presunto violentatore e quello di un suo conoscente accusato di favoreggiamento nella vicenda, perché avrebbe nella sostanza cercato di coprire il primo.

Tutto inizia in una discoteca di Rimini, nel maggio di due anni fa. La ragazza è con un’amica. Solo durante la serata in discoteca conosce (e a quanto ha riferito lei, non lo conosceva da prima) un suo connazionale di 5 anni più vecchio di lei, che poi, a serata finita nel locale, la accompagna a Tavullia, perché lì c’è la casa di un suo amico. A un certo punto la barista e l’altro si ritrovano soli in una delle stanze della casa, forse una camera. Ed è qui che secondo la versione della ragazza l’uomo inizia a toccarla nella parti intime. La ragazza oppone subito resistenza, lui vorrebbe andare anche avanti ma la giovane si mette a urlare, e riesce a fare in modo che arrivino in suo soccorso altre persone che si trovavano in altre stanze dell’abitazione. A quel punto – ed è già mattina – la ragazza si fa accompagnare dall’inquilino della casa poco fuori Tavullia, nei pressi di un locale in cui lei aveva lavorato in precedenza. La ragazza chiama i carabinieri e accusa il suo connazionale di averla violentata. I carabinieri iniziano le ricerche, il giovane inizialmente non si trova, ma qualche giorno dopo viene identificato e rintracciato per altri reati commessi nel Riminese. Il giovane viene denunciato per violenza sessuale, e assieme a lui per favoreggiamento anche un 50enne, italiano, all’interno della cui casa erano avvenuti i fatti, che secondo l’accusa avrebbe tentato in qualche modo di coprirlo.

La procura di Pesaro – il sostituto è Marino Cerioni – dovrà fare ulteriori indagini sulla vicenda, tanto da aver chiesto una proroga. Finite le indagini, deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio.

