Disco, ultime notti in pista. Dj in corsa per il gran finale

Musica, balli e tanto divertimento. Dopo un’estate piena di eventi, le discoteche si preparano per il gran finale di stagione. Allo Space di Riccione è già tutto pronto per la Closing fiesta di domani sera, da vivere al ritmo degli Artbat, il duo ucraino composto da Artur Kryvenko e Vitaliy Batish Limarenko. I due si dividono tra le serate in consolle e il mestiere di producer, tra le varianti della techno e dell’house. Insieme a loro, sul palco della discoteca nata a Ibiza, si esibirà anche Gordo, artista statunitense, ormai habituè allo Space, protagonista già altre volte nella discoteca. Gran finale di un’estate che ha portato sul palco del club grandi della musica elettronica come Fisher, Paul Kalkbrenner, Carlo Cox, ma anche Fedez e all’interno del Versus Festival, Lazza, Anna, Irama e Guè.

Si va verso l’atto finale anche nel tempio della musica techno. Domani sera le tre sale del Cocoricò si accenderanno al ritmo dell’headliner Dennis Cruz, dj spagnolo, specializzato nell’incontro tra la tech house, il funk e la musica latina; sotto la Piramide insieme a Ben Sterling e Leon. A solcare le altre consolle del locale saranno sette dj che traghetteranno il pubblico fino alle prime luci dell’alba. Ma l’ultimo capitolo dell’estate targata Cocco, sarà quello del 20 settembre con i The Martinez Brothers, veterani della Riviera romagnola, Silvie Foto, Fleure Shore e Black Fancy. Nel Titilla garden sarà invece il turno di Aline Umber, Mason Maynard e Cole. Anche quella del Cocoricò è stata un’estate a pieno ritmo, iniziata con il compleanno in Piramide del Memorabilia, il party più iconico della discoteca, che proprio quest’anno ha compiuto trent’anni e passata poi per la spiaggia del Rimini Beach arena per una data imperdibile.

In questo scenario di grande festa, il glamour della Villa delle Rose di Misano non è da meno: alla 31esima stagione consecutiva, si prepara a chiudere l’estate con un mese di eventi intensi e imperdibili. L’iconico locale, che quest’anno ha ospitato nomi come Emis Killa, Il Pagante e Bob Sinclar, propone un calendario ricco di appuntamenti per chiudere al meglio la stagione. Si parte stasera con 90 Wonderland, un party dedicato al decennio d’oro. Domani prende invece il via la maratona targata Vidaloca, che animerà ogni sabato di settembre. Tra gli altri eventi da non perdere: venerdì prossimo, l’atmosfera bohémien di Riviera Boho con Zoediac, Fae e Vittorio Virzì, e venerdì 12 il Clorophilla The Ultimate Party, con Samuele Sartini, Mappa e Tanja Monies, che chiude i venerdì della Villa. L’epilogo della stagione è previsto sabato 27 settembre con il Vida Loca Closing season party, l’ultima notte di musica e divertimento per salutare l’estate 2025 e dare appuntamento al prossimo anno.

Mentre l’estate sulla Riviera romagnola si avvia al termine, le sue discoteche più iconiche si preparano a chiudere una stagione memorabile. Le consolle, animate da star internazionali e talenti emergenti, hanno attirato migliaia di persone da tutta Italia e dal mondo, confermando la Perla Verde e le sue colline come punto di riferimento assoluto della nightlife europea. Dopo un’estate così intensa, non resta che chiedersi quali sorprese ci riserveranno le stagioni future.

Federico TommasiniRiccardo Bianchini