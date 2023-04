’DiscoBorgo’ e la carica dei 5mila "Grande festa, ma senza eccessi"

Cinquemila a divertirsi nel centro di Santarcangelo, diventato per una sera una discoteca a cielo aperto. Grande successo sabato per DiscoBorgo, l’aperitivo con deejayset che ha coinvolto 13 locali organizzato da ’Città viva’ (l’associazione che riunisce negozi e attività del centro). Durante la serata oltre 5mila persone hanno affollato i locali coinvolti (Vicolo di Brused, Vin Olta, Oltreborgo, Caffè Commercio, Caffè Centrale, Boomerang, Clementino, Iris Caffè, Donminzoni54, Altamarea, RePub, Zafferano, Fuoricentro). All’evento tante persone anche dai comuni vicini e da fuori provincia, e molti ristoranti hanno fatto il pienone. Non si sono registrati particolari problemi di sicurezza, stop alla musica alle 23 e la festa è proseguita poi all’Odeon e al Boomerang. "Tutto è filato liscio, DiscoBorgo è stato un successo – dice Alex Bertozzi, il presidente di ’Città viva’ – Santarcangelo ha dimostrato così che il divertimento si può conciliare con il rispetto di città e residenti". Soddisfatto pure il Comune: "La nostra linea – osserva l’assessore Angela Garattoni – è chiara: per contenere il proliferare di singole iniziative sarà dato spazio ad un numero contenuto di eventi organizzati, strutturati (come DiscoBorgo) mirati alla promozione delle attività e della città".