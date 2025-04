DiscoBorgo, migliaia in piazza. Stop al party ’abusivo’ in un locale

Migliaia di persone l’altra sera a Santarcangelo per la nuova edizione di DiscoBorgo. La festa ha animato il centro tra deejay, musica dal vivo, artisti di strada e un mercatino. La nota stonata è stata quando "verso le 23.30, al di fuori del programma e del perimetro dell’evento, un locale ha dato vita a una sorta di ’after Discoborgo’ – attacca l’assessore Luca Paganelli – creando una situazione potenzialmente problematica per l’ordine pubblico, visto l’afflusso". Paganelli è andato sul posto. "Abbiamo attivato subito polizia locale e carabinieri riportando la situazione alla normalità". La festa in corso al Repub è stata subito interrotta e ora si valuterà quali provvedimenti prendere contro il locale. "Gli eventi – conclude l’assessore – sono una delle anime della nostra città, ma lavoriamo affinché perché siano ben organizzati, nel rispetto della città e dei santarcangiolesi. Un grazie agli organizzatori e ai commercianti per la bella riuscita di DiscoBorgo, alle forze dell’ordine e ai residenti".