’Discoborgo’ riaccende la festa. Migliaia ballano in centro storico

I deejay fuori dai locali. Gli spettacoli di musica dal vivo, al ritmo di violini e sax. E poi il mercatin e gli stand di streetfood. Per una sera il centro di Santarcangelo si è trasformato in un’immensa discoteca a cielo aperto. Merito di Discoborgo, la grande festa che ieri, dall’ora dell’aperitivo in poi, ha fatto ballare e divertire le migliaia di persone accorse per l’evento. Organizzata dai locali e da ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro), Discoborgo si conferma così una delle manifestazioni più riuscite tra quelle organizzate direttamente dagli operatori di Santarcangelo. "C’è stato un bel movimento di pubblico per tutta la serata, e non solo di giovani. Hanno partecipato alla festa anche tante famiglie, alcune con bambini al seguito. Si è creata una bella atmosfera in centro". Molti apprezzati non solo i deejay che suonavano fuori dai locali, ma anche gli spettacoli spettacoli musicali. La serata è stata ’guardata’ a vista da polizia locale e carabinieri, per evitare problemi di ordine pubblico e far rispettare gli orari della festa. Il Comune (come nelle altre edizioni di Discoborgo) ha concesso agli organizzatori di fare musica dall’ora dell’aperitivo fino alle 23,30. Oggi si farà il bilancio della manifestazione, più avanti i titolari dei locali e l’associazione ’Città viva’ si confronteranno con il Comune, per capire se ci potranno essere in futuro altre edizioni di Discoborgo.

Nei prossimi giorni con l’amministrazione si parlerà anche della Fiera di San Martino, che quest’anno si svolgerà dal 9 all’11 novembre. I negozianti sono pronti a organizzare per domenica 3 novembre un evento di anteprima della fiera. Si stanno definendo gli ultimi dettagli. Il programma di San Martino verrà svelato a brevissimo. Di sicuro domenica 10 in piazza Ganganelli si terrà il tradizionale ’Palio della piada’. La sfida a colpi di mattarello vedrà tre categorie in gara: i giovani, gli over e i bambini (rigorosamente accompagnati dai genitori). Per le iscrizioni al ’Palio’ rivolgersi alla Pro Loco di Santarcangelo: c’è tempo fino al 9 novembre.