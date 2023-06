Fuori dalle discoteche di Rimini per un anno: daspo urbano a un 20enne

Rimini, 13 giugno 2023 – Non potrà entrare in nessuna delle discoteche e nei locali notturni della provincia di Rimini per un anno. Il provvedimento Dacur-Divieto di accesso alle aree urbane, simile a quello per le manifestazioni sportive Daspo, un 20enne che non potrà nemmeno stazionare nelle immediate vicinanze dei locali e nei parcheggi.

Il provvedimento arriva in seguito al suo arresto in flagranza ad aprile, da parte dei Carabinieri di Riccione, nel parcheggio della discoteca ‘Cocoricò’ di Riccione. Il giovane era stato trovato in possesso di numerose dosi di sostanze stupefacenti confezionate e pronte allo spaccio.

Processato per direttissima il Tribunale di Rimini - convalidando l'arresto - gli aveva imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Questore di Rimini, grazie anche alla collaborazione con i Carabinieri, accertata la pericolosità sociale del ragazzo, al fine di prevenire la reiterazione di fatti simili ha emesso a suo carico la misura di prevenzione del ‘Daspo urbano’. Qualora il 20enne venga denunciato per l'inosservanza della misura imposta, rischia la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.