Discriminazione e violenza. Incontro con studenti tedeschi

Un decalogo di buone pratiche scolastiche per aumentare il benessere degli studenti, un uso più attento del linguaggio, il contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere, carriere Alias. Queste le tematiche su cui lavorano insieme, all’interno di un progetto Erasmus+, alcune classi del Liceo linguistico di Rimini con i colleghi liceali di Detmold, in Germania.

Proprio una delegazione degli studenti tedeschi, accompagnati dai compagni di studio italiani (presente anche la dirigente Sandra Villa), sono stati ricevuti l’altro pomeriggio nella sala del consiglio comunale di Rimini dalla vicesindaca con delega alle politiche di genere, Chiara Bellini, e dalle volontarie dell’associazione “Rompi il Silenzio”.

I due istituti superiori, gemellati, fanno parte di una rete di scuole a supporto delle tematiche di genere ed LGBTQ++, e nella giornata di ieri hanno approfittato della presenza della vicesindaca e della volontaria di “Rompi il Silenzio” per approfondire il tema dei servizi pubblici a contrasto della violenza di genere, le modalità di aiuto e di presa in carico, la collaborazione tra enti e lo sviluppo di iniziative culturali ed educative.

"Un momento di crescita e di conoscenza reciproca – spiega la vicesindaca Chiara Bellini – che ha accomunato studenti italiani e tedeschi, uniti dall’interesse per queste tematiche che mi stanno particolarmente a cuore. Mi ha stupito in positivo il livello di preparazione, alto, delle ragazze e dei ragazzi e l’attenzione e la curiosità con cui hanno posto domande e proposto le loro idee. Grazie alle e ai docenti per il loro, grande, lavoro quotidiano, e per l’entusiasmo con cui portano avanti questi scambi culturali ed educativi, sempre più importanti per sviluppare conoscenza e capacità critica su temi così importanti".