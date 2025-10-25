Disegni, fotografie e dipinti in concorso . L’arte incontra la prevenzione all’ospedale

L’arte incontra la prevenzione in un progetto innovativo che trasforma la creatività in strumento di sensibilizzazione sanitaria rivolta in particolare alla prevenzione dei tumori femminili. Con questo intento è stato presentato ieri all’ospedale di Stato un’iniziativa per diffondere la cultura della prevenzione dei tumori femminili attraverso un linguaggio non convenzionale.

Il concorso, bandito dagli Istituti Culturali in collaborazione con l’Iss "rappresenta – sottolineano dall’Istituto – un approccio originale alla comunicazione sanitaria, utilizzando l’arte come veicolo per diffondere la cultura della prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno".

Il tema del concorso è ‘Anima e corpo: le trasformazioni, i segni, le diverse dimensioni della bellezza femminile’, un titolo che invita gli artisti a riflettere sui temi centrali della campagna Ottobre Rosa riguardanti prevenzione e diagnosi, malattia e cura, rinascita e benessere.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età, con opere realizzate attraverso pittura, fotografia, disegno, grafica o tecnica mista, rispettando specifiche dimensioni che ne consentano la collocazione nell’ambulatorio di Diagnostica Senologica dell’ospedale di Stato.

Si tratta di un concorso con finalità sociale che prevede l’attribuzione, all’artista vincitore, di un premio di 1.500 euro, che rappresenta l’acquisto dell’opera e la libera riproduzione tipografica per la campagna di sensibilizzazione di Ottobre rosa 2026.