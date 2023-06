Disincentivanti le nuove norme sulle biciclette

Rimini ha investito e scommesso sulla mobilità slow, ma le novità normative in arrivo potrebbero frenare l’uso di bici e monopattini. "Le novità previste dal nuovo disegno di legge in materia di sicurezza stradale, anticipate dal ministro Salvini nel question time alla Camera, lasciano perplessi", commenta infatti l’assessore alla mobilità di Rimini Roberta

Frisoni. "L’ipotizzata introduzione dell’obbligo di casco, assicurazione, targa e freccia per biciclette e monopattini- motiva- più che contribuire ad aumentare la sicurezza gli utenti, avrebbe come ovvio effetto immediato quello di disincentivare l’utilizzo delle due ruote, di fatto frenando lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle nostre città".

Frisoni ricorda poi che "solo a Rimini negli ultimi sei anni la rete di piste ciclabili è cresciuta di 37 km", e grazie anche a una sempre maggiore sensibilità diffusa rispetto alle tematiche ambientali e sostenibilità, "negli ultimi anni è cresciuto in maniera costante il numero di cittadini che predilige spostarsi con mezzi alternativi all’auto, in primis appunto la bicicletta, con vantaggi in termini ecologici, di salute e non da ultimo di risparmio economico". Al contrario, "l’introduzione di questi nuovi obblighi (e conseguenti costi) possa avere un forte effetto deterrente, oltre a rappresentare un unicum in tutta Europa". Per la sicurezza stradale servono, "oltre a regole certe e chiare – sottolinea – anche un impegno sul fronte dell’educazione e della formazione, che porti ad una convivenza tra tutti gli utenti della strada, che siano auto, bici, pedoni".