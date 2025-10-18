Disoccupazione ai minimi storici: "Settore privato motore di crescita"

Tasso di disoccupazione attestato al minimo storico di 2,2%. A dare i numeri del secondo trimestre del 2025 è la segreteria di Stato al Lavoro. Delineando un quadro di buona salute del sistema economico e occupazionale di San Marino. "Che mostra – dice il segretario di Stato, Alessandro Bevitori – segnali di straordinaria vitalità, consolidando un percorso di crescita robusto e strutturale. Quello del tasso di disoccupazione è un risultato che si inserisce in un contesto di sviluppo diffuso, con il numero di operatori economici in costante crescita e una forza lavoro che ha raggiunto picchi prossimi ai 24.000 lavoratori subordinati".

Un’analisi approfondita dei flussi occupazionali rivela che "il principale artefice di questa espansione è il settore privato". Nell’ultimo anno, a fronte di un incremento complessivo di 638 lavoratori dipendenti (giugno 2024-giugno 2025), ben 465 nuove posizioni sono state create dalle imprese private, "a testimonianza del dinamismo e della fiducia del tessuto imprenditoriale sammarinese. I dati del bollettino di statistica confermano la vitalità di comparti strategici come l’industria manifatturiera, che da sola impiega oltre 7.200 persone, e il commercio, che supera i 3.300 addetti, entrambi con un andamento positivo".

Anche i dati sull’accesso agli ammortizzatori sociali, "pur registrando un aumento delle pratiche rispetto all’anno precedente, vanno letti come un indicatore di un mercato del lavoro dinamico – spiega – capace di riorganizzarsi e adattarsi". I dati sono "il riflesso di un sistema Paese che ha ritrovato fiducia e slancio – dice Bevitori – Merito in primis al nostro tessuto imprenditoriale, che con coraggio continua a investire, innovare e creare valore. Il nostro ruolo come istituzioni è quello di essere un facilitatore, non il sostituto del mercato. L’incremento occupazionale nel settore privato, che rappresenta la quota preponderante della crescita, ne è la più chiara testimonianza. Stiamo costruendo un ecosistema del lavoro inclusivo e sostenibile, capace di valorizzare tutte le professionalità, residenti e non residenti, che contribuiscono quotidianamente alla prosperità della nostra Repubblica. La sfida ora è consolidare questi risultati, garantendo equità e competitività per il futuro, affinché San Marino sia un luogo dove le imprese possano svilupparsi e i lavoratori trovare piena realizzazione".