Dispersa a Montecopiolo (Rimini): è morta Maria Cristina Ventura sotto la bufera di neve

Rimini, 27 gennaio 2023 – Non ce l’ha fatta Maria Cristina Ventura: il corpo della donna, che era dispersa sotto la neve da domenica scorsa, è stato trovato vicino a casa dall’unita cinofila della Guardia di Finanza.

Scomparsa nella neve, individuato il corpo

Non c’erano più troppe speranze di ritrovare in vita la psichiatra 69enne, originaria del Bolognese ma da tempo trasferita a Montecopiolo, dopo quattro giorni di ricerche.

Il cadavere è stato individuato oggi – ma non ancora recuperato – dai cani molecolari a oltre un chilometro dalla sua abitazione, a molta distanza dalla strada principale

Dispersa sotto la bufera: cosa è successo

La donna sarebbe scivolata in una zona impervia, abbastanza lontana dalla sua abitazione, e forse, non riuscendo a muoversi o a chiedere aiuto è poi morta per il freddo. La neve abbondante caduta in questi giorni avrebbe poi nascosto alle squadre di ricerca il cadavere, fino a questo pomeriggio quando è stato individuato da una squadra della Guardia di Finanza.

Il ritrovamento

A trovarla, due operatori del Soccorso Alpino Emilia-Romagna, due operatori del soccorso Alpino della Guardia di Finanza e un cane da ricerca che ha segnalato il corpo. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dalla Prefettura di Rimini con l'impiego di unità dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, dei Carabinieri di Novafeltria e dunque degli specialisti della Guardia di Finanza.

In serata la salma della donna è stata rimossa dal bosco.

Sono ancora da accertare le cause del decesso.

Da martedì sul campo hanno operato varie squadre dal Soccorso Alpino Emilia-Romagna congiuntamente alla Protezione Civile , Vigili del Fuoco, Carabinieri e in ultimo han preso parte alle ricerche anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell'Abetone e di Roccaraso.

I vigili del fuoco hanno cercato la donna anche con la squadra Sapr (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) per i sorvoli in zona con un drone. Al momento non è chiaro se si riuscirà a recuperare la salma, già da questa sera.

Viveva da sola con i suoi animali

Ieri la zona attorno al casale in cui viveva la donna è stata quasi completamente ripulita dalla neve. Nei giorni scorsi era stata ritrovata anche una delle due auto della 69enne, situata a 350 metri dall’abitazione, quasi interamente coperta dalla coltre bianca.

Maria Cristina abitava da sola, con diverse decine di animali da compagnia – una cinquantina tra cani e gatti, cavalli e qualche asino – che sono stati presi in carico dal servizio veterinario.

Notizia in aggiornamento