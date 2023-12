"Siamo disponibili a collaborare con la giunta Angelini". Massimo Montanari si presenta così. Ha 31 anni e il 28 dicembre entrerà in consiglio comunale per sedersi al posto del dimissionario Claudio Cecchetto. E’ lui il futuro consigliere comunale della Lista Cecchetto. Docente di lettere e filosofia, è pronto alla svolta dopo la chiamata a collaborare della sindaca Angelini rivolta a Cecchetto. Per Montanari sarà la prima volta in consiglio. "Sarà una nuova esperienza. Finora ho seguito il lavoro con Claudio (Cecchetto, ndr). Il consiglio è un luogo nuovo. Conoscerò le dinamiche osservando i colleghi, alcuni dei quali con molta esperienza anche in ambiti politici nazionali. Ci sarà sicuramente da imparare". Resta il dubbio sulla sedie dove si accomoderà.

"Il risultato elettorale ci ha posti in minoranza. Ma in fondo la nostra linea non è mai cambiata. Siamo sempre stati propositivi per la città e disponibili al dialogo per portare temi e argomenti". Ed ecco la risposta alla domanda: si siederà nei banchi della maggioranza? "Dove sarò fisicamente vedremo. Al consiglio mancano una decina di giorni. Certo è che c’è disponibilità ad aprire un canale di collaborazione con la giunta Angelini. Se ci saranno le condizioni per poter dare il proprio apporto per la città noi siamo disponibili a confrontarci. Continuiamo a portare avanti quanto abbiamo sempre detto".

Di fatto la maggioranza ne uscirà rafforzata. Nella stessa seduta del 28 dicembre avverrà la surroga tra Ester Sabetta e Chiara Biagini in casa Pd, il che dovrebbe portare maggior solidità anche nel voto delle pratiche. Con la vicinanza mostrata dalla Lista Cecchetto, per Angelini e company i conti tornano anche in consiglio. Le fuoriuscite di Villa e Vannucci nel primo anno di legislatura non peseranno più.

L’altra faccia della medaglia è l’organizzazione interna del Comune. Nei giorni scorsi gli uffici stavano predisponendo gli atti per il ritorno in municipio della dirigente Cinzia Farinelli. Con lei i ruoli dirigenziali saranno al completo. Si andrà ad unire alle ultime entrate: Laura Rossi, da alcuni mesi fa ai servizio sociali, e Fabrizio Di Blasio ai lavori pubblici e progetti speciali. In giunta l’entrata dell’albergatore Mattia Guidi come assessore al Turismo ha portato il sereno nei rapporti con le categorie economiche, anche se resta irrisolto il nodo dell’organizzazione del settore. Per eventi e programmazione futura le valutazioni sono rimandate all’anno nuovo. Nel frattempo Pd e alleati si sono concessi un Natale sereno.

Andrea Oliva