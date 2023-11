Dissesto idrogeologico. Dalla Regione fondi per la Valmarecchia

Un milione e mezzo di euro per interventi che vanno nella direzione di mitigare il rischio frane e mettere in sicurezza i corsi d’acqua. I soldi arrivano dalla Regione inseriti in un pacchetto di 44 milioni di euro che considera opere sull’intero territorio regionale. Il contributo per la provincia riminese verrà utilizzato in due ambiti. Il primo per la realizzazione di opere di difesa ed ingegneria naturalistica, nei tratti arginati ed aree di laminazione, lungo il fiume Uso, nel tratto che va da Santarcangelo fino alla foce, coinvolgendo anche Bellaria e Rimini. Il secondo intervento riguarda la prevenzione e mitigazione del rischio negli abitati di Schigno e Mercato, nel comune di Casteldelci. "Da inizio mandato abbiamo attivato o in programma oltre 4.800 interventi con un investimento di più di 1,1 miliardi – sottolinea la vicepresidente regionale con delega alla Protezione civile, Irene Priolo –. A questi si stanno sommando i cantieri delle somme urgenze e di ulteriori interventi aperti a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo di maggio". Perl’assessore alla Green Economy Vincenzo Colla, "il nostro è un territorio fragile, oggi più che mai, e la prevenzione del dissesto è quindi fondamentale".