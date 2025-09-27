Distributori automatici chiusi la notte nella zona della stazione

Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Rimini
Cronaca
27 set 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
Distributori automatici chiusi nell’area tra la stazione ferroviaria e il centro storico nelle ore notturne. Riparte l’offensiva dell’amministrazione comunale in...

Distributori automatici chiusi nell’area tra la stazione ferroviaria e il centro storico nelle ore notturne. Riparte l’offensiva dell’amministrazione comunale in nome della battaglia al degrado urbano e ai bivacchi nelle zone circostanti. Già in estate il Comune aveva emanato un’ordinanza che riguardava i distributori automatici in città, subendo poi i ricorsi delle società interessate. In seguito l’amministrazione aveva aggiustato il tiro andando a individuare una zona in cui agire.

La nuova ordinanza è entrata in vigore ieri. Viene confermata la chiusura notturna dalle 23 alle 5 e obbligo di videosorveglianza negli orari di apertura per i distributori automatici in zona stazione. Gli obblighi contenuti nel provvedimento rimarranno validi fino al 25 di ottobre.

Il provvedimento prolunga le misure già adottate nei mesi scorsi. I titolari dei distributori automatici presenti nel quadrante compreso tra via Giovanni XXIII, piazzale Cesare Battisti, via Dante Alighieri, via Tempio Malatestiano e piazza Ferrari dovranno restare chiusi tutti i giorni dalle 23 alle 5 del mattino successivo, posizionando serrande o dispositivi simili che impediscano l’accesso al pubblico.

La nuova ordinanza, spiegano da Palazzo Garampi, conferma anche l’obbligo di installazione di sistemi di videosorveglianza funzionanti e attivi durante l’orario di apertura previsto. Questo per evitare le situazioni tante volte segnalate con esposti dai residenti e comitati con bivacchi di persone che si formano a ridosso dei distributori.

"L’ordinanza - spiegano dal municipio - rappresenta il risultato di un confronto collaborativo con l’associazione di categoria Confida-Associazione italiana distribuzione automatica, che ha riconosciuto le criticità presenti nella zona e condiviso la necessità di adottare misure efficaci per garantire maggiore vivibilità e sicurezza urbana, preservando al contempo la sostenibilità economica delle attività commerciali".

DegradoSicurezza urbana