Distrutti a martellate i pannelli dell’ex dancing Vallechiara

Ancora un atto vandalico all’ex dancing Vallechiara di Riccione, un tempo palcoscenico dei più famosi cantanti italiani e stranieri. Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di ragazzi armati di martelli ha fatto irruzione nel vialetto che collega viale Ceccarini al palacongressi, distruggendo a suon di colpi parte dei pannelli in legno, posti a protezione del vecchio locale da ballo, proprio con l’intento d’impedire l’ingresso a intrusi e malviventi. Ieri l’episodio è stato segnalato ai carabinieri di Riccione. Non se la può prendere Fabrizio Salvatori, con la sorella socio di questa proprietà, da anni in attesa di trovare imprenditori decisi a dare vita a nuovo progetto. "Erano circa le 23/23,30 di sabato _ racconta _ quando abbiamo cominciato a sentire dei forti rumori. Dopo un po’ io e mia moglie ci siamo affacciati alla finestra e abbiamo visto un manipolo di ragazzi, sei o sette in tutto all’apparenza minorenni, che con i martelli cercavano di spaccare ogni cosa. Quando ce ne siamo accorti abbiamo cominciato a urlare, dicendo: andate via, via da lì, ma ormai avevano divelto buona parte dei pannelli che abbiamo installato per evitare problemi. Purtroppo il sabato sera, in questo punto e nei dintorni si aggirano sempre gruppi di ragazzi agitati. Questa voltahanno agito solo con l’intento di distruggere, senza alcun altro motivo, forse solo per noia. Non è la prima volta che registriamo un atto vandalico, in passato sono entrati all’interno, dopo aver scavalcato la protezione e aperto le porte murate, hanno fatto danni, ma mai come ora". Le lamentele per gli atti vandalici nell’area circostante al palacongressi fino a viale Corridoni, sempre a opera di ragazzi, nell’ultimo decennio sono conti

nue.

Nives Concolino