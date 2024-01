Disturbi alimentari e social

Social e disturbi alimentari. Un legame che viene sviluppato e analizzato nel libro ‘Social fame’ scritto da Laura Dalla Ragione e Raffaela Vanzetta, e che verrà presentato questo pomeriggio alle 17 nella biblioteca comunale di Riccione in viale Lazio 10. Il sottotitolo del libro recita, ‘Adolescenza, social media e disturbi alimentari’, tre condizioni che interagiscono tra di esse. Il libro intende offrire conoscenze per comprendere il fenomeno dei social media e la loro influenza sull’immagine corporea, e di conseguenza sui ragazzi e sulle ragazze che soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Il volume diviene uno strumento utile a coloro che sono in contatto con gli adolescenti come terapeuti, insegnanti, genitori, allenatori sportivi. L’incontro è organizzato dall’associazione di volontariato Il Tempo delle Ciliegie che da anni svolge sul territorio attività di sensibilizzazione sulle tematiche dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.