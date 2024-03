Disturbi d’ansia tra i giovani. Crescono i casi anche a Rimini

Anche a Rimini, nell’immaginario collettivo culla del divertimento, i giovani soffrono sempre più di disturbi d’ansia e da prestazione. Non a caso nel 2023 il Centro per le famiglie del Comune ha attivato 160 percorsi di consulenza ed effettuato 400 colloqui.

L’anno scorso si è registrata in generale una impennata di accessi e di partecipazione a conferenze, laboratori e servizi. Complessivamente nel 2023 si contano 7.000 accessi alla sede di piazza Servi, cittadini che hanno usufruito di uno o più servizi, a partire dallo spazio gioco “Il giardino dei folletti”, che ha visto raddoppiare con 4.000 ingressi le presenze del 2022.

Per favorire la fruizione dei servizi, l’aggiornamento delle attività, oppure iscriversi con modalità dirette ai laboratori o ai percorsi di consulenza, alla biblioteca dei genitori, il Centro per le famiglie propone una tessera gratuita che nel 2023 è stata sottoscritta da 350 nuove famiglie. Tra le novità, ha riscosso successo l’educatrice familiare per neogenitori.

L’intervento si concretizza con visite domiciliari nei primi mille giorni di vita del bambino: dopo una prima fase di ascolto, di conoscenza ed osservazione della famiglia, l’operatrice stila un progetto educativo che è la sintesi tra le richieste e i bisogni dei genitori e le fragilità rilevate. "L’educatrice- precisano dal Centro- non si sostituisce ai genitori, ma li accompagna e li sostiene. Nel corso del 2023 sono stati attivati 21 percorsi e realizzate 228 visite domiciliari. Sempre sul fronte delle neogenitorialità, sono state accolte 235 famiglie e iniziati 84 percorsi per genitori e 22 accompagnamenti. Per un totale di 3.760 adulti e 817 bambini".