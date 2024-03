Disturbi mentali. I giovani vanno aiutati

Con la Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre si ricorda quanto l’adolescenza sia una fase critica, caratterizzata da cambiamenti fisici, emotivi e sociali, durante la quale possono emergere problemi di salute mentale. A livello globale, un adolescente su sette tra i 10 e i 19 anni è alle prese con un disturbo psicologico. Sinpia e Oms sottolineano l’importanza della diagnosi precoce e del trattamento immediato. Certo fa impressione associare a un giovane una malattia psichiatrica: ma questa ritrosia serve solo a nascondere la testa sotto la sabbia e ad allontanare la cura. Ritiro sociale e cambiamenti nelle relazioni sono ‘segnali’ di un possibile disagio; oppure il peggioramento del rendimento scolastico o la difficoltà di concentrazione e di memoria. Certo: nessuno è perfetto e le difficoltà nella vita di un adolescente non mancano mai; eppure è sempre bene accertarsi della gioia e della serenità dei propri coetanei o dei propri figli. E in presenza di segnali è fondamentale prendere in considerazione un aiuto professionale. Nessuno si deve sentire ‘strano’ o ‘sbagliato’ di fronte a rapporti complicati in famiglia, emozioni difficili da ‘leggere’, obiettivi che sembrano irraggiungibili. Se da un lato gli adolescenti non devono arrendersi, dall’altra gli adulti sono chiamati a non tirarsi indietro, e dare il proprio contributo: una presenza attiva e capace di ascoltare senza giudicare.

Annie Bergese

e Greta Di Pace III D