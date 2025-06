"Diteci come saranno usati i soldi della tassa di soggiorno a Bellaria"

"Nessuna lamentela, nessun intoppo: ora però vogliamo vedere come verranno usati i fondi". È la sintesi del primo bilancio tracciato da Emanuele Campana, presidente di Aia – Albergatori Bellaria Igea Marina, sul primo mese di applicazione dell’imposta di soggiorno, entrata in vigore il primo giugno e valida fino a settembre. Per la città si tratta di una novità assoluta: una tassa turistica introdotta dopo anni di accesa discussione che prevede un contributo giornaliero da 1 a 2,5 euro a seconda della categoria della struttura, con esenzioni per minori e altre casistiche. Bellaria Igea Marina era infatti l’ultima località costiera a non averla ancora introdotta.

"Fino ad ora tra i nostri ospiti non c’è stata nessuna lamentela – spiega Campana –. Essendo stati tra gli ultimi ad adottarla, ormai è prassi che venga richiesta al momento del conto. Anche tra gli operatori non è emersa nessuna problematica di sorta nella sua applicazione" Dal punto di vista operativo, nessuna criticità: "Attendiamo la prima rendicontazione e vediamo se fila tutto liscio anche a livello telematico e di software", aggiunge Campana. La gestione digitale è uno degli aspetti chiave per garantire chiarezza e correttezza. Ma il vero nodo, secondo gli albergatori, è l’utilizzo delle risorse. "È richiesta da più fronti vigilanza da parte di Federalberghi – precisa Campana – perché questo importo sia senza dubbio utilizzato per il turismo, analizzando di anno in anno le varie criticità e urgenze per rendere ancora più ospitale Bellaria Igea Marina". Non una critica, ma una richiesta determinata: che gli introiti non vadano dispersi, ma vengano impiegati per migliorare accoglienza, eventi e servizi legati alla qualità dell’esperienza turistica. L’imposta di soggiorno, insomma, può essere una risorsa utile, "ma è fondamentale che il suo impiego sia coerente, tracciabile e percepibile sia dalla comunità che dagli ospiti".