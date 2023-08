Ditta scava in strada senza permessi, scatta la multa

Avevano tagliato l’asfalto e iniziato a scavare senza essere ancora autorizzati. La fretta ha portato a una ditta intenta a lavorare in via Marecchiese, a ridosso del cavalcavia della Statale 16, una sanzione di 867 euro. A insospettirsi era stata una pattuglia della municipale che aveva notato un traffico intenso a ridosso della rotonda posta sotto il cavalcavia. A generare le code era il cantiere con gli operai intenti a tagliare l’asfalto per posizionare sotto servizi. Ma la ditta non aveva atteso la necessaria autorizzazione della polizia locale di Rimini, che consente il via libera all’installazione e al posizionamento del cantiere stradale. Oltre alla multa è prevista anche una sanzione amministrativa accessoria con l’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore e a proprie spese.

Intanto gli uffici di Palazzo Garampi stanno lavorando al piano per una maggiore condivisione dei lavori, da parte delle imprese per evitare queil ’taglia e cuci’ che a volte si vede perfino su strade appena asfaltate, con pezze e lavori in rapida successione. "Gli interventi di aziende differenti – spiega Mattia Morolli (nella foto), assessore ai lavori pubblici – che operano per diverse tipologie di lavori, come la sistemazione delle condotte idriche, le linee telefoniche, la rete dell’illuminazione pubblica fino alla collocazione dei cavi in fibra ottica, vanno necessariamente essere efficientati e uniformati. Non tratta soltanto di un fattore estetico e di qualità dei materiali usati, o di ridurre il rischio dei disagi dovuti ai numerosi tagli degli asfalti, che a volte non sono conformi alle aspettative e non garantiscono la necessaria sicurezza ai cittadini che vanno in bici, in monopattino o a piedi. L’obiettivo è anche diminuire i tempi dei disagi, attraverso una calendarizzaizone dei lavori che vorremmo più ridotta. Per questo stiamo prendendo accordi con le ditte".