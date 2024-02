"Diventiamo guide turistiche per il Mariani"

Abbiamo incontrato Francesca Righi e Gilberto Rossi, membri del Comitato per la salvaguardia e il decoro di Sant’Agata Feltria, organizzazione che si occupa della gestione del teatro Angelo Mariani. Intervistando i due rappresentanti del comitato, abbiamo approfondito la storia del Mariani e scoperto le numerose iniziative che organizzano per mantenerlo in vita. Del resto, il teatro è stato molto importante anche per la nostra scuola, avendo infatti ospitato le recite di Natale, i progetti che promuovono la lettura e altre attività legate alla didattica. Per questo motivo, abbiamo deciso di offrirci per tutelare il teatro, per

aumentare la disponibilità del personale e per allungare gli orari di apertura. Francesca ci ha proposto un progetto di volontariato che prevede di guidare i turisti a scoprire il teatro e la sua storia. Ci piacerebbe metterci a disposizione come guide per tutti quelli che hanno il desiderio di visitare uno fra i più antichi teatri in legno d’Italia. Per maggiori informazioni: www.teatromariani.it.

Pietro, Federico, Nicola, Emma, Emily, Annapia, Vittoria, Filippo, Mattia, Younes

Classe I C