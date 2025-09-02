Divertimento e tempo libero: Rimini sul podio. Oltre 800 tra bagni, palestre, parchi e discoteche

Rimini tira la volata alla Romagna, che si conferma il più grande distretto del benessere del Belpaese. Siamo al 2° posto nazionale (dopo Savona), nella classifica stilata dal Sole 24 Ore (dati UnionCamere-Infocamere) per numero di aziende nel settore del divertimento. Rimini conquista il podio con 20,40 imprese del settore tempo libero ogni mille registrate. Seguono Ravenna (17,67 imprese) al 2° posto, e Forlì-Cesena all’11°.

La mappatura nazionale del tempo libero, aggiornata al 30 giugno 2025, è un mosaico di imprese che, tra benessere, sport, cultura e guida questa classifica delle eccellenze nazionali nell’industria del tempo libero, con 804 attività in provincia di Rimini, 640 in quella di Ravenna e 457 in quella di Forlì Cesena, impegnate nei settori che spaziano dalle esperienze outdoor agli stabilimenti balneari, dalla vita notturna, ai parchi tematici fino agli eventi sportivi.

A spingere Rimini nella classifica, i suoi 409 stabilimenti balneari, che fanno della Riviera di Rimini un punto di riferimento per il turismo balneare nazionale, confermando il suo ruolo strategico nella proposta balneare nazionale. "Questi dati – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - confermano la Romagna come il più grande distretto del benessere italiano. Con i nostri 100 chilometri di costa e un territorio che offre infinite opportunità di svago, sport e relax per 12 mesi all’anno, rappresentiamo un potenziale enorme per l’industria del tempo libero.

Si tratta del riconoscimento di un sistema territoriale articolato, il risultato di una vocazione ospitale che caratterizza la nostra terra da generazioni e il nostro ruolo guida nell’economia del benessere nazionale. La Romagna sa offrire esperienze uniche, dai nostri stabilimenti balneari ai parchi tematici, dalla vita notturna agli eventi sportivi e continueremo a investire in questa direzione per consolidare la nostra leadership".

Mario Gradara