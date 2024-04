Divertirsi in sicurezza, si può fare. Studenti a lezione dai magistrati

Decine di scuole coinvolte e oltre un migliaio di studenti che si sono messi in gioco, entrando in carcere per conoscere da vicino la realtà vissuta ogni giorno dalle persone sottoposte a misure di detenzione, ma anche per riflettere sui rischi connessi ai reati derivanti dall’uso o abuso di alcol e stupefacenti. Sono questi i risultati del progetto sperimentale "Divertirsi in sicurezza", promosso dalla sottosezione di Rimini dell’Associazione nazionale magistrati in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avvocati di Rimini, la camera penale ‘Veniero Accreman’ di Rimini, la polizia penitenziaria e la direzione della casa circondariale. Presentato ufficialmente nel maggio del 2023, il progetto è ora giunto al traguardo. Per tracciare un bilancio dell’esperienza, martedì 16 aprile alle 10 al teatro Astra di Bellaria - Igea Marina, si terrà un evento conclusivo che vedrà la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. A dialogare con gli studenti saranno i sostituti procuratori Anna Gallucci e Luca Bertuzzi, presidente e segretario della Sottosezione di Rimini dell’Anm, Fiorella Casadei, presidente della sezione penale del tribunale di Rimini, Roberto Brancaleoni, presidente dell’ordine degli avvocati di Rimini, Nicola Rugi della Camera Penale di Rimini, Aurelia Panzeca, comandante della polizia penitenziaria di Rimini, Palma Mercurio, direttore della casa circondariale di Rimini. Interverranno Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria, e la deputata Beatriz Colombo. "Divertirsi in sicurezza" si inserisce nel 31esimo anniversario della strage di Capaci e aveva come primo obiettivo quello di creare una rete virtuosa tra magistratura, avvocatura e il mondo carcerario allo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle regole e alla prevenzione dei rischi, promuovendo allo stesso tempo la cultura della legalità specialmente tra chi, come i più giovani. Afferma Anna Gallucci, presidente della sottosezione riminese dell’Associazione magistrati: "Ringrazio tutti i miei colleghi che hanno partecipato ai progetti, contribuendo a far conoscere la magistratura alle giovani generazioni, nelle quali tanto credeva Paolo Borsellino, nonostante i gravosi impegni quotidiani di ufficio. Ringrazio, inoltre, i magistrati onorari per la preziosa collaborazione e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Rimini per il loro dedizione e la sinergia con la quale abbiamo realizzato il progetto Divertirsi in sicurezza. Infine, un ringraziamento particolare va alla casa circondariale di Rimini e al corpo di polizia penitenziaria nonché al ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, che verrà a Rimini a incontrare i ragazzi del territorio".