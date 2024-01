Divieti antismog fino a domani

Misure emergenziali anti smog anche a Riccione. Con l’ultimo bollettino di Arpae, che ha evidenziato sforamenti nei parametri relativi alle polveri sottili, scattano anche a Riccione limitazioni alla circolazione e alle emissioni. Nell’area del Paese, oltre che nell’isola pedonale a mare, fino a domani incluso, dalle 8,30 alle 18,30, è vietato il transito a tutti i veicoli diesel Euro 5. Inoltre varrà il divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 5 stelle, come recita il regolamento. Inoltre ci sarà l’obbligo, in tutto il territorio comunale, di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti abitati e riscaldati. Il che significa che la temperatura massima dovrà essere di 19 gradi nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali. Il limite scenderà a 17 gradi nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi gli ospedali, le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.