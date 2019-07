Rimini, 31 luglio 2019 - Divieto temporaneo di balneazione in 13 punti del litorale di Rimini, oltre a due zone di Lido di Volano (Ferrara), una a Savignano, una a Cesenatico e un’altra San

Mauro, nella provincia di Forlì-Cesena. Il tutto per uno sforamento dei parametri di legge di escherichia coli ed enterococchi nelle acque, rilevato dall’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna). Proprio ieri l’Arpae ha fatto i prelievi nelle acque di balneazione lungo la costa, come previsto dal calendario programmato e stabilito dalla Regione Emilia-Romagna. Da qui, l'amara scoperta.



Ma che cosa sono escherichia coli ed enterococchi? Perché impediscono di fare il bagno e cosa dice la legge in materia?

Batteri spia

L’escherichia coli è un batterio che si trova normalmente nell'intestino degli esseri umani. I suoi filamenti sono normalmente inoffensivi, ma alcune varietà possono causare malattie anche gravi. Generalmente, si prendono questi batteri consumando cibi crudi contaminati, ma è possibile anche la trasmissione via acqua, se questa è contaminata ad esempio da feci infette. Causano normalmente crampi e diarrea, ma possono comportare anche febbre e vomito. Il periodo di incubazione è tra i 3 e gli 8 giorni e, normalmente, in 10 giorni al massimo si guarisce. Anche gli enterococchi intestinali sono batteri che si trovano normalmente nell'intestino umano e che, nei ceppi più pericolosi, possono causare crampi, diarrea, febbre e vomito, in particolare a pazienti anziani o debilitati. Al di là delle loro caratteristiche mediche, di per sé non particolarmente preoccupanti, questi due batteri vengono utilizzati come parametri per stabilire la qualità idrica. Se vengono sorpassati determinati livelli di concentrazione nelle acque, questo viene ritenuto una "spia" di una situazione di inquinamento potenzialmente pericolosa e scattano i divieti.

La tutela dei bagnanti

La “direttiva balneazione” (dir 2006/7/CE) è un atto legislativo dell’Unione Europea, che ha imposto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la salute dei bagnanti. Essa stabilisce che i criteri su cui valutare la qualità delle acque sono due: la presenza, al di sopra di certe soglie, di escherichia coli e di enterococchi intestinali. In particolare, la legge impone controlli periodici che vengono usati dalle autorità europee per stilare un report annuale dove vengono individuati i luoghi in cui dev’essere vietato fare il bagno nella stagione balneare. Oltre a questi divieti “stagionali”, che possono diventare permanenti se le soglie vengono superate per cinque anni di fila, è possibile, a fronte di situazioni eccezionali, che vengano disposti divieti temporanei. Di fatto, questo è ciò che è appena accaduto nel litorale romagnolo.