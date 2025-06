Divieto di balneazione a Rimini: per il maltempo aperti gli scarichi fognari. Ecco dove

Rimini, 17 giugno 2025 - È una pioggia incessante, a tratti violenta. Battente. Quella che dalle prime ore del mattino sta flagellando la provincia di Rimini fino a 20 millimetri già caduti sino all’ora di pranzo. Una quantità di acqua dal cielo che tra le prime conseguenze ha avuto l’apertura delle paratie degli scarichi fognari. Un’operazione la cui conseguenza è stata di scaricare i liquami in mare portando all’attivazione del semaforo rosso per i bagnanti.

Stop alla balneazione in otto zone della costa riminese per le prossime 18 ore, salvo peggioramento del maltempo. La zona più colpita è stata quella di Rimini città, dove insistono la maggior parte dei punti dichiarati off-limits. Il divieto interessa: Torre Pedrera (Brancona), foce del Marecchia, Rimini (Ausa), Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra (Rodella), Miramare (Rio Asse), Cattolica (foce del Ventena e via Fiume).

Inoltre, il maltempo non ha mancato con le forti raffiche di provocare forti disagi alla circolazione sulle strade, dove sono crollate numerose piante, con i vigili del fuoco che da questa notte hanno compiuto già un totale di 60 interventi, con un’altra decina in coda e la previsione che finché la pioggia continuerà a cadere le richieste di aiuto non si fermeranno. I disagi maggiori si sono registrati in zona Colle di Covignano a Rimini e a Bellaria Igea Marina, dove un grosso pino di un’abitazione privata di via Lombardia è crollato e sta tenendo impegnati i pompieri da diverse ore.