Divisi sulla nuova Ztl Viserba si ’spacca’ "Stop ai divieti pure qui" Ma c’è chi li vuole tenere

di Manuel Spadazzi

Figli di un Dio minore... Così si sentono i residenti del comitato ’Viserbapuntoeacapo’ ora che il Comune ha deciso di rivedere i divieti della nuova Ztl sul lungomare a Torre Pedrera e Visebella. Qui, dalla prossima settimana, potranno di nuovo circolare in macchina tutti dal lunedì al venerdì. La zona a traffico limitato sarà in vigore solo sabato, domenica e nei festivi, giorni in cui potrà transitare solo chi è autorizzato e ha il pass.

"Fa piacere – dice il comitato – sapere che la giunta si sta ravvedendo sulla Ztl di Rimini nord, almeno in parte. Questa notizia ci fa piacere per due motivi. I cittadini e gli operatori avranno meno restrizioni nel vivere e lavorare. L’amministrazione ha capito finalmente che le nostre proposte, che provengono dal territorio, non sono ’contro’ ma sono ’per’ il buon senso". Quello che "non capiamo – continuano i residenti – è il motivo per cui Viserba viene esclusa" dalla nuova regolamentazione. Qui la Ztl prosegue 7 giorni 7. "Qual è il motivo? Forse perché a Viserba ci sono più attività commerciali? Proprio per questa ragione invece si dovrebbe rivedere la Ztl anche a Viserba, dando modo agli esercenti e ai loro clienti di non essere penalizzati. Non capiamo infatti perché si facciano le giuste correzioni da una parte, ma dall’altra rimangano gli errori". Il comitato ribadisce che "la maniera in cui è stata introdotta la Ztl è stata approssimativa e confusionaria". Inoltre "c’è troppa burocrazia". E caos sulla regole, come "la possibilità di transitare nella Ztl con moto e scooter: i cartelli montati ai varchi d’accesso non corrispondono alle indicazioni fornite nel sito del Comune". Il comitato allora auspica che "le correzioni siano fatte in modo completo, non a macchia di leopardo".

Ma a Viserba sono in tanti a sostenere che la Ztl vada bene così, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Lo pensa il gruppo ’La Viserba che vorremmo’, che ha lottato a lungo affinché il nuovo lungomare diventasse pedonale. "Per mesi si è parlato della Ztl, e poi pochi giorni dopo l’avvio dei divieti il Comune riapre alle auto il lungomare a Torre Pedrera e Viserbella? Solo per qualche protesta?", attacca Gabriele Bernardi. Che continua così: "Capiamo che le realtà siano diverse, ma ci chiediamo: come fermeranno il traffico a Viserba? Dubito che ci sia la possibilità di avere i vigili 24 ore su 24: una volta imboccato il lungomare a Torre pedrera o Viserbella in auto si può tranquillamente arrivare al porto passando da Viserba, visto che le telecamere sono ai varchi". Per la ’Viserba che vorremmo’ il comitato ’Viserbapuntoeacapo’ "ha l’obiettito di destrutturare tutto il progetto. Legittimo, per carità, ma ora non dicano che non sono contro. Sono contro a tutto. Sono contro tutti quei residenti cittadini che vogliono unlungomare a misura di persona. Al comitato interessa qualcosa del turismo?". Ora "tocca all’amministrazione decidere... Al Comune ricordiamo che il lungomare è nato ciclopedonale e così dovrebbe restare".