Dj, concerti, musei: ce n’è per tutti

Dai concerti alla cultura, a Ferragosto non manca niente a Rimini. Musei e luoghi d’arte oggi sono aperti e gratuiti. Un’occasione in più per scoprire il Museo Fellini, il Museo della città e la Domus del chirurgo. Grande musica col cartellone della Rimini Beach Arena sulla spiaggia di Miramare: stasera si balla con Circoloco con Anotr, Black Coffee, Carlita, Peggy Gou, Seth Troxler e Sossa (vedi il pezzo nell’Estate). Alla Serra Cento Fiori, al parco Marecchia, si festeggia il Ferragosto con l’Aperitivo di mezza estate accompagnato dalla musica Jazz di ‘Influencia Do Jazz’. A Rivabella invece la serata è animata dallo spettacolo Hallo Casadei Show, che racconta attraverso musica, balli, aneddoti e comicità un po’ di storia della Romagna e dei suoi grandi protagonisti. Con le esibizioni danzanti dei campioni italiani di folk e la comicità romagnola di Andrea Vasumi che con la sua verve umoristica farà rivivere vizi, virtù, usi e costumi della Romagna. Sul nuovo lungomare di Torre Pedrera si potrà partecipare a Balconi Dance, con musica, balli e divertimento, mentre a Viserba non mancherà il mercatino estivo dell’artigianato locale.

Massima attenzione alla sicurezza. Oltre alle forze dell’ordine, in campo anche 100 agenti della polizia locale in servizio questa notte. Il Comune ha concesso la possibilità di fare musica fino alle 2 del mattino, vietata la vendita di bevande nei contenitori in vetro.