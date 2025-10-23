Dj Thor alla conquista di Amsterdam

Da Riccione ad Amsterdam è un attimo. Andrea Schianini, in arte Dj Thor, porta la sua visione della tribal house al prestigioso Amsterdam Dance Event, il più importante festival europeo dedicato alla musica elettronica. Con la compilation Italia Tribale – Yellow Mix, realizzata insieme all’etichetta milanese Twister Music e distribuita da Kdope, l’artista riccionese celebra le radici più istintive della musica da club: ritmo, percussioni e un’anima profondamente rituale. "La tribal house rappresenta l’essenza del ritmo stesso – racconta il dj –, un pilastro permanente sul dancefloor." Attivo fin dagli anni Ottanta, Dj Thor è stato uno dei pionieri nel mescolare hip hop, house e world music, anticipando le contaminazioni che oggi caratterizzano la scena elettronica internazionale. In Italia Tribale – Yellow Mix il suono si fa ipnotico e pulsante: tamburi djembe, percussioni tribali e bassi profondi si intrecciano in un viaggio sonoro che attraversa Milano, Riccione, Berlino e Amsterdam, con lo sguardo rivolto all’Africa.

"Le percussioni viaggiano sempre insieme al basso, in un equilibrio ipnotico – spiega Thor –. È un suono potente ed energico, più vicino alla scena nord europea, perfetto per il contesto dell’Ade. Diverso dalla Afro House più cantata e atmosferica, la tribal è pura energia ritmica." La compilation raccoglie progetti underground come Bassential, Revolution 68 e Afrolian, alternando tracce originali e versioni inedite di classici house. Tra queste spicca una rivisitazione speciale di Children di Robert Miles, brano simbolo del 1995, qui reinterpretato da Thor con l’apporto pianistico del compositore romano Gianluca Ricciardi. "Abbiamo voluto dare al progetto un’identità italiana – spiega Thor –. L’Ade è un festival internazionale, ma ci piaceva marcare la presenza della tribal house italiana, che negli anni ha avuto una storia importante. Con questa compilation vogliamo creare un filo musicale che unisca la scena italiana a quella europea."

Italia Tribale da ieri è disponibile in tutti i digital store, e verrà presentata con una capsule live all’Autentico di Riccione, sabato. Un viaggio tribale che parte dal cuore della Riviera per arrivare fino alle capitali europee della musica elettronica.

Federico Tommasini