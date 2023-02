Dl museo Fellini al Galli Gioielli in mostra

Si aprono le porte dei musei per conoscere i gioielli di Rimini. Con l’inizio di febbraio riprendono le visite guidate al Fellini Museum, Part, Teatro Galli e Domus del chirurgo. Un’occasione per entrare nel cuore dei luoghi della Rimini che fu e in quelli che accolgono con la storia, l’arte del Maestro, quella contemporanea e la vita della Rimini che fu.

Domani si potrà entrare al Fellini Museum, il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini. Appuntamento alle 17 per entrare nella vita e nell’arte del Maestro. Prima ancora, oggi sempre alle 17, si potranno varcare i cancelli del Part-Palazzi d’arte il Museo d’arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell’Arengo e del Podestà. Febbraio è il mese giusto per scoprire un altro gioiello rinato dopo le bombe e per tanto tempo lasciato a se stesso. Il Teatro Galli, progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi aprirà le porte domani alle 11. Un’occasione per vedere come il vuoto lasciato dalla guerra sia stato colmato dal progetto che ne ha recuperato gli spazi e l’eleganza. Spostandosi in piazza Ferrari la Domus del chirurgo mostra domani alle 17 i suoi mosaici e il suo corredo unico al mondo, con oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti al Museo della Città. Infine domani i City Tour di VisitRimini propongono un trekking urbano dedicato ad Amarcord, sulle tracce di Federico Fellini, ritrovo alle 10,30 al Visitor Center. Al grande regista è dedicata una passeggiata culturale pomeridiana con ritrovo alle 15,30 al cinema Fulgor, in compagnia della storica dell’arte Michela Cesarini.