Dna e nuove immagini

Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli si concentrano su due paia di chiavi trovate accanto al corpo. Gli esperti forensi analizzeranno i reperti per individuare tracce di Dna che possano svelare l’identità dell’assassino. Il tribunale ha concesso una proroga di 60 giorni per approfondire l’esame dei materiali genetici. Nel frattempo, resta il mistero del capello segnalato da Chi l’ha visto?, visibile nelle foto della scena del crimine ma assente dai reperti ufficiali. Gli inquirenti puntano anche sulle immagini di videosorveglianza: la camminata dell’unico indagato, Louis Dassilva, è stata confrontata con i filmati della sera del delitto. Ma la difesa invita alla cautela, sottolineando che le analisi tecniche richiedono tempo e precisione. In attesa dei risultati, il caso resta avvolto nel mistero, con la speranza che la scienza possa fornire le risposte definitive.