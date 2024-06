Il Dna sulla scena del crimine: chi farà l’analisi per scoprire la verità sul delitto di Pierina Il super perito: sarà Emiliano Giardina a svolgere gli accertamenti irripetibili sui reperti e sul materiale biologico rinvenuti in via del Ciclamino, dove è stata uccisa la Paganelli. Louis Dassilva è l’unico indagato