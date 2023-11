Dna sul corpo di Pierina. Isolate nuove tracce

Tracce di Dna sarebbero state isolate sul corpo e sugli indumenti di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa la sera del 3 ottobre nel garage del condominio di via Del Ciclamino. I test, in particolar modo quelli considerati irripetibili per la scarsa quantità di cellule reperite, verranno eseguiti con le garanzie di legge, al momento in cui vi saranno iscrizioni nel registro degli indagati. Il Dna isolato sul corpo e sugli indumenti della pensionata uccisa con 29 coltellate, sarà comparato quindi con quello dei sospettati e con quello estratto dalle campionature ematiche e non solo effettuate sulla scena del crimine dalla polizia scientifica di Roma. Dal Dna quindi potrebbe arrivare una prima e importante conferma di ciò che è accaduto la sera del 3 ottobre scorso. L’indagine – che ad un mese esatto dalla morte di Pierina rimane contro ignoti – si concentra sempre più nettamente nell’ambito familiare e sui rapporti tra nuora, suocera e i figli di questa. Nei giorni immediatamente successivi al delitto, la nuora Manuela Bianchi si era vista sequestrare due taglierini. Sia lei, che Loris che Louis Dassilva – vicino di casa e presunto amante di Manuela – hanno accettato di farsi prelevare Dna e impronte digitali. Gli inquirenti riminesi hanno inviato tutto il materiale repertato e acquisito dall’inizio delle indagini al laboratorio della polizia Scientifica di Roma. Gli inquirenti hanno acquisito da casa di Manuela alcuni indumenti, un asciugamano e i taglierini. Anche dall’appartamento di Louis sono stati prelevati un coltello e un taglierino e da quello di Loris sono stati prelevati un raschietto di metallo con lama retrattile e gli indumenti che il giardiniere indossava la sera in cui è avvenuto l’assassinio di Pierina.