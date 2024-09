"Do la mia casa solo ai lavoratori"

C’è chi invece sceglie di affittare la sua casa soltanto ai lavoratori, proprio come Lucia Conti, proprietaria di un appartamento a Rimini. "In questo modo riusciamo a scremare le domande e non incorrere nei vari problemi che possono nascere. L’affitto si stipula per tutta la durata del contratto di lavoro, alla scadenza di quest’ultimo cessa anche il contratto". La difficoltà nasce quando il rapporto di lavoro termina in mesi come gennaio o febbraio. "In quei periodi la domanda è più bassa, mentre alla fine della stagione estiva, quando riaprono le scuole è più facile. Per quanto riguarda il caro affitti noi abbiamo un prezzo fisso di 450 euro ormai da due anni, quello che ci interessa davvero è avere in casa delle persone a modo che non ci diano problemi di nessun tipo".