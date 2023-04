"Dobbiamo essere riferimento sanitario"

"La nostra città deve avere un punto di primo soccorso di comunità. Almeno nel periodo di stagione estiva. Dall’ultimo incontro con il direttore generale Ausl, invece, le speranze di averne uno stanno svanendo, ma è il sistema regionale che sta cambiando e la città ne ha bisogno". A chiedere chiarimenti sul futuro sanitario di Bellaria Igea Marina, in consiglio comunale, è Gabriele Bucci (lista civica): "L’azienda sanitaria ha promesso di realizzare entro il 2026 una Casa di Comunità ma per noi questo non basterà. Occorrerà un punto di primo soccorso di comunità e servirà anche realisticamente affrontare il tema finanziamenti, per strutture, attività, attrezzature, figure professionali. Prevenire è meglio che curare". Da qui la proposta: "Va co-progettato un punto di primo soccorso di comunità in città. in collaborazione con un soggetto del terzo settore, appositamente selezionato con procedura di istruttoria pubblica. Vanno individuate professionalità di settore idonee e portatori di interessi del settore. La giunta deve poi individuare il capitolo di bilancio e la dotazione finanziaria necessaria a realizzare il progetto".