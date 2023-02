"Dobbiamo migliorare la sicurezza sismica"

Adeguamenti sismici ed efficientamento energetico. Nelle scuole per l’infanzia e nei nidi si traduce in lavori per mettere in sicurezza le strutture e sostituire infissi e installare pannelli fotovoltaici così da rendere i plessi meno energivori. Inoltre l’attenzione dei tecnici comunali e della giunta si è focalizzata sugli spazi esterni delle scuole nell’ottica di un potenziamento della outdoor education, le lezioni e attività all’aperto. Dall’analisi delle strutture non sarebbero emerse particolari criticità. "Alcuni edifici sono più datati, è vero - spiega l’assessore Christian Andruccioli - ma complessivamente la situazione è buona. Ci sono comunque numerosi interventi da fare". Sul piano delle strutture degli immobili, "dobbiamo sicuramente intervenire per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica. Andrà migliorata l’efficienza energetica degli edifici con la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici e di quanto ancora si renderà necessario. Partiremo dagli asili che hanno maggiore necessità per poi passare a tutti gli altri. I lavori per le piccole manutenzioni che abbiamo visto essere urgenti verranno realizzati subito. Per le ristrutturazioni degli edifici parteciperemo ai bandi dell’Emilia Romagna per intercettare i fondi necessari, almeno parzialmente".