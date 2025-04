"Dobbiamo ripartire da legalità e sicurezza . Nel mio team tante donne"

Martedì il nuovo consiglio provinciale di Confcommercio eleggerà, oltre a collegio sindacale e probiviri, il nuovo presidente. I pretendenti alla successione di Gianni Indino, scomparso lo scorso febbraio, si sono ridotti a due: Nicola Angelini, presidente degli ambulanti Fiva, favorito, e Giammaria Zanzini, presidente Federmoda, outsider. Ai due candidati abbiamo rivolto le stesse domande.

Zanzini, perché gli associati Confcommercio dovrebbero votarla?

"Perché sono un imprenditore come loro, abituato a risolvere i problemi che ogni giorno attanagliano le nostre imprese, credendo fortemente nella rinascita del nostro territorio tramite una unione di intenti".

Poco più di due mesi fa è mancato Gianni Indino. Un’eredità complicata...

"È sicuramente un’eredità prestigiosa che rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio. Se sapremo fare rete tra soci, se gestiremo l’associazione con lo stesso impegno che dedichiamo alle nostre attività, saremo sicuramente in grado di crescere costantemente e portare a casa i risultati necessari per i nostri comparti e i nostri distretti nella provincia".

Quali i punti ’forti’ del suo programma?

"In primo luogo rendere performante e incisiva la nostra azione sindacale sviluppando all’interno della struttura, collaboratori, uffici e competenze che possano semplificare la vita lavorativa dei nostri associati. Vi saranno uffici preposti per la sburocratizzazione, per la consulenza finanziaria, per l’incontro domanda-offerta, per la formazione per tutte le attività che necessitano di personale, non solo stagionale. Uno specifico ufficio per la ’sicurezza la legalità e la concorrenza sleale’. Ci vorrà sicuramente un periodo di assestamento, ma sarà propedeutico per raggiungere gli obbiettivi".

Tanti negozi e attività chiudono; commercio in centro storico a Rimini in difficoltà; balli abusivi in spiaggia; mobilità complicata... che fare?

"Occorre analizzare ogni singolo argomento con i diretti interessati, e proprio perché gestiamo giornalmente le urgenze nelle nostre attività troveremo insieme il modo di risolvere le questioni più delicate, con umiltà e determinazione, intercettando urgentemente regole e leggi che già ci sono, rendendole più efficaci per uscire al più presto, insieme, da questo complicato momento".

Ha già pronta la sua ‘squadra’ se vincerà?

"Diciamo che è quasi pronta, un gruppo coeso con un forte senso di appartenenza, formato soprattutto da donne che daranno ancor più forza con la loro professionalità competenza e grande passione".

Come valuta il progetto regionale e comunale sugli hub urbani?

"È un’occasione fondamentale per rigenerare i nostri quartieri, tutelare il commercio di vicinato e rafforzare la coesione sociale. Vi è un legame indissolubile tra città, i piccoli negozi e i pubblici esercizi, che non sono solo attività economiche, ma veri e propri punti di riferimento culturali e identitari per le comunità".

Mario Gradara