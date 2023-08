"Dobbiamo smettere di litigare e puntare sul turismo medio-alto"

"Senza esitazioni Riccione deve puntare su un target di turismo medio-alto, altrimenti è perdente". Lo sostiene Fabio De Ponti, consulente aziendale e docente di Marketing e turismo, che parla di "prodotto stantio". Da qui la necessità di voltare pagina, senza barriere politiche, personalismi e interessi di categoria. Occorre rivedere più settori e diventare operatori turistici della propria città, veicolando un unico brand.

Estate critica, da dove ripartire per non precipitare?

"E’ chiaro che questa è un’estate che evidenzia tutte le sue criticità. Occorre capire che i tempi sono cambiati, per cui bisogna mettersi insieme a tavolino per ragionare su un nuovo prodotto. Il problema è questo, al di là della comunicazione. Mi impressiona che le singole categorie ragionino solo al loro interno, mentre occorre lavorare in modo corale senza fare distinzioni di settore, senza destre e sinistre, senza incolparsi gli uni con gli altri".

Riccione ha perso il suo appeal?

"Il prodotto è stantio. Non facciamo più tendenza con i locali, nella moda, con le varie formule di gestione ristorative, perfino gli affitti non sono più realistici. E’ necessario capire che i tempi sono cambiati".

Su cosa puntare?

"Sulla fascia medio-alta. Non si deve aver paura di questo, altrimenti abbiamo già perso. Serve promuovere azioni per qualità di offerta che vadano in questa direzione perché Riccione dev’essere punta attrattiva dell’Adriatico. Pertanto occorre intervenire su più segmenti: commercio, hotel, colonie, voli aerei e treni ad alta velocità".

Si spieghi?

"L’aeroporto di Rimini deve aprire nuove rotte che colleghino il Nord Europa e i Paesi dell’Est, come Lituania, Estonia, Bulgaria, Serbia. Così l’alta velocità dei treni deve collegare le città nordeuropee. Gli alberghi, in gran parte non più a gestione familiare e non più remunerativi, devono centralizzare i servizi, riservando un’unica cucina a tre o più strutture. Poi le colonie del Marano, area idonea per lo sport open air anche d’inverno, si possono trasformare in ostelli per sportivi. Serve un piano di sostenibilità ambientale".

Bisogna mettere mano anche alle attività commerciali?

"Per il piano del commercio abbiamo fatto una ricerca, testando 1.074 attività sulla base di quattro parametri. E’ impressionante notare che nella zona mare e in Paese, il 49 per cento delle unità espositive, inclusi i locali chiusi, non sia attrattivo per lo shopping. C’è un degrado dell’offerta, siamo diventati peggio di un centro commerciale. Che ci fanno bazar, bigiotterie di basso profilo, minimarket e prodotti di bassissimo profilo nelle aree principali? Occorre ripartire dai 300 top esistenti, il resto non fa tendenza, mentre un tempo nel prodotto e nella gestione delle attività ci copiavano. Ho idee e materiale a disposizione del Comune".

C’è il brand?

"E’ necessario veicolare un logo di Riccione condiviso da tutti, mentre ora ognuno fa come vuole. I riccionesi devono fare i tour operator di loro stessi con un’unica piattaforma dove i singoli operatori possano inserire la loro offerta in tempo reale, permettendo al turista di crearsi il proprio pacchetto, prima che lo facciano altri tour operator".

Nives Concolino