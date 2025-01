Docente ‘censurato’: il giudice lo assolve

Una disputa tra il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero ‘Savioli’ di Riccione e un insegnante di 59 anni, nata dalla richiesta di quest’ultimo di poter visionare i conti della scuola. La vicenda è stata oggetto di una recente sentenza del giudice del lavoro di Rimini, che si è espresso a favore del docente annullando la sanzione disciplinare della ‘censura’ disposta nei suoi confronti dal preside. Tutto ha avuto inizio nel febbraio dello scorso anno, quando l’insegnante, membro del Consiglio d’istituto, ha chiesto di accedere ai dati relativi alle entrate generate da un totem installato nella scuola.

Il dispositivo consentiva agli studenti di vendere i piatti da loro preparati, e il docente intendeva verificare la corretta contabilizzazione dei fondi. Una richiesta che ha innescato delle tensioni con la dirigenza scolastica. La situazione si è complicata quando il docente è stato convocato dal preside per chiarire le sue intenzioni. Impegnato a tenere lezione, il 59enne ha rinviato l’incontro per non lasciare soli i suoi studenti. Successivamente, durante il colloquio con il dirigente, il professore ha lamentato la mancanza di garanzie procedurali: non gli è stato permesso di avere un testimone né di registrare la conversazione.

Alla luce di queste circostanze, il docente ha interrotto il confronto, un gesto che ha portato al provvedimento disciplinare della censura. Non accettando la decisione, l’insegnante ha scelto di rivolgersi al Giudice del Lavoro, assistito dall’avvocato Ciro Visciano, rappresentante del sindacato Gilda. La sentenza, pronunciata mercoledì, ha dato pienamente ragione al professore.

Il giudice ha infatti stabilito che il comportamento del docente non è stato lesivo delle regole contrattuali e ha riconosciuto la sua legittimità nel richiedere trasparenza sui conti dell’istituto. Inoltre, ha evidenziato il dovere del consigliere di vigilare sulla gestione economica della scuola. Con questa decisione, il tribunale ha annullato la sanzione disciplinare e condannato l’Istituto ‘Savioli’ di Riccione a coprire le spese legali. Nella sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Rimini si afferma che quella tenuta dall’insegnante "appare quindi una condotta complessivamente non grave" e che lo stesso docente "non risulta avere violato alcuna delle ipotesi specificamente previste dal codice disciplinare della scuola".