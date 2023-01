Dodici immobili in cerca d’autore

Pubblicato dal Comune il bando per l’assegnazione in comodato d’uso di una serie di immobili della stessa amministrazione. Immobili "da utilizzarsi per finalità pubbliche riservato a soggetti associativi del terzo settore ed enti associativi sportivi senza scopo di lucro". Gli immobili in questione sono una dozzina. Parte (consistente) degli stessi sono già utilizzati da associazioni quali Alta Marea, Protezione civile ecc. Tra gli altri la pertinenza Finotti e il chiosco alla Casa Rossa di Panzini, un locale in piazzale Falcone e Borsellino, l’ex Macello.