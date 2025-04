Dodicimila pallavolisti riempiono il weekend

Un pienone di turisti, in gran parte pallavolisti nello scorso ’weekend-lungo’. Da venerdì a sabato ben 12mila tra atleti e accompagnatori hanno segnato il nuovo record di partecipanti, inaugurando la stagione di Kiklos, che quest’anno celebra i 30 anni di attività. Che indica qualche numero per il torneo di Young Volley: 1.700 squadre iscritte (rappresentata 140 società sportive), 210 i campi da gioco allestiti sulla spiaggia. Le squadre sono state "ospitate in oltre 90 strutture alberghiere tra Bellaria Igea Marina e le località limitrofe. Numeri che di fatto rendono lo Young Volley l’evento sportivo giovanile più grande d’Italia e d’Europa, trasformando un torneo in una vera e propria vacanza per atleti dai 6 ai 19 anni e per tutti gli accompagnatori al seguito: dirigenti, allenatori e genitori", gongola Kiklos. "Siamo estremamente soddisfatti – commenta Rossano Armellini, socio fondatore della compagine – dell’ennesimo record". Entusiasmo condiviso dal sindaco Filippo Giorgetti: "Questa macchia di colori del popolo dello Young Volley scalda il cuore; un grazie straordinario va a Kiklos che inaugura ufficialmente la stagione di Bellaria Igea Marina". Il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi: "Nell’organizzazione di eventi che fanno vivere la città, Kiklos è un valore aggiunto". Si aggiungono il consigliere regionale Nicola Marcello e Eduardo Pinto, presidente Ail Rimini (associazione italiana contro leucemie e mielomi).

L’assessore al Turismo Greta Casali: "Lo sport è stato protagonista sui campi da calcio e sulla spiaggia, grazie anche agli eventi organizzati da Kiklos, mentre i centri naturali si sono animati. Un inizio di stagione che dà slancio all’economia del territorio". Le fa eco il presidente degli albergatori Emanuele Campana: "La città ha risposto grandiosamente con la partecipazione sia delle associazioni economiche sia dei cittadini. Le categorie hanno dato il loro aiuto affinchè si riuscisse a far divertire i nostri ospiti, le famiglie che ci scelgono ogni anno, organizzando magnificamente le partite sulla spiaggia, gli eventi la sera e le ospitalità nei nostri hotel". Ringraziamenti per Kiklos, gli stessi albergatori, gli operatori economici e i bagnini "per la disponibilità e la supervisione nella preparazione delle spiaggie, nella loro pulizia e organizzazione".